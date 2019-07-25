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    Жизнь

    Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы

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    <div class="sel_item">Принц Уильям и Кейт Миддлтон</div> - Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Супруга принца Уильяма может стать принцессой Уэльской

    Кейт Миддлтон, как супруга принца Уильяма, обладает титулом герцогиня Кембриджская, но выяснилось, что она может рассчитывать и на другое звание, принадлежавшее ее покойной свекрови.

    Некоторые источники утверждают, что следующим монархом станет именно принц Уильям, а не его отец Чарльз. По слухам, старший сын Елизаветы II никогда не тяготел к власти, кроме того, ему не хотелось бы получать дополнительные обязанности, его устраивает текущий образ жизни.

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    Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы
    Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы

    Если Уильям займет трон, то его жена получит титул королевы-консорта. Но есть и еще один момент. Как сообщает Expsess со ссылкой на источник в Букингемском дворце, принц Чарльз может уступить старшему сыну не только право наследования, но и свой действующий титул – принц Уэльский.

    В этом случае Кейт Миддлтон станет принцессой Уэльской, как и ее покойная свекровь, Диана Спенсер.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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