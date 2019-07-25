Кейт Миддлтон получит титул принцессы Дианы



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Супруга принца Уильяма может стать принцессой Уэльской

Кейт Миддлтон, как супруга принца Уильяма, обладает титулом герцогиня Кембриджская, но выяснилось, что она может рассчитывать и на другое звание, принадлежавшее ее покойной свекрови.

Некоторые источники утверждают, что следующим монархом станет именно принц Уильям, а не его отец Чарльз. По слухам, старший сын Елизаветы II никогда не тяготел к власти, кроме того, ему не хотелось бы получать дополнительные обязанности, его устраивает текущий образ жизни.

Если Уильям займет трон, то его жена получит титул королевы-консорта. Но есть и еще один момент. Как сообщает Expsess со ссылкой на источник в Букингемском дворце, принц Чарльз может уступить старшему сыну не только право наследования, но и свой действующий титул – принц Уэльский.

В этом случае Кейт Миддлтон станет принцессой Уэльской, как и ее покойная свекровь, Диана Спенсер.