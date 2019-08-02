Книгу о «Гарри Поттере» из первого тиража продали за $35 тысяч

Бывший владелец экземпляр за 1 фунт стерлингов

Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень», дебютного тома саги о мальчике с магическими способностями, продали на аукционе Hansons в английском Стаффордшире. Торги прошли 31 июля, в день рождения Джоан Роулинг – автора книг и вселенной Гарри Поттера. Стоимость книги составила $34,6 тысяч долларов.

Первый тираж «Гарри Поттера» составлял всего 500 экземпляров, и слово «философский» было написано на обложке с ошибкой. Большая часть этого тиража была отправлена в школы и библиотеки.

Примечательно, что владелец, выставивший том на аукцион, купил его около 20 лет назад на книжном развале за 1 фунт стерлингов.