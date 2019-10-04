Когда накрывает не вовремя: Тищенко засекли за неадекватным поведением на заседании ВР (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Николай Тищенко

Тищенко во время заседания вел себя очень странно

Журналисты засекли нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко за странным поведеним во время заседания Верховной Рады. Видео опубликовано на YouTube-канале TVgolosnaroda.

«Замглавы фракции партии «Слуга народа» Николай Тищенко вел себя странно, метался из стороны в сторону, прятался за колонной, тер нос, а потом голосовал на выключенной системе Рада за Законы», – говорится в описании к видео.

Ранее сообщалось, что нардеп Кива ублажал себя прямо на заседании ВР.