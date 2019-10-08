Король Швеции лишил пятерых младших внуков титулов и права на престол



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Принцесса София и принц Карл Филипп

О неожиданном решении короля Швеции Карла XVI Густава сообщил портал Шведского королевского дома.

В сообщении говорится, что младшие внуки Карла Густава – дети принцессы Мадлен и Криса О’Нилла, а также принца Карла Филиппа и принцессы Софии больше не являются членами королевской семьи.

«Его Величество король принял решение, что дети их Королевских Высочеств принца Карла Филиппа и принцессы Софии, а также дети Ее Королевского Высочества принцессы Мадлен и господина Кристофера О’Нилла больше не будут принадлежать к королевскому дворцу», – говорится в официальном сообщении.

Решение означает, что отныне младшие внуки шведского короля: пятилетняя принцесса Леонор, четырехлетний принц Николас, трехлетний принц Александр, двухлетний принц Габриэль и годовалая принцесса Адриенна лишены титулов «Их Королевское Высочество» и права претендовать на королевскую корону. Помимо этого, они потеряли все представительские функции и не могут выступать от лица королевской семь.

Несмотря на строгое решение, король все же разрешил внукам носить титулы герцогов и герцогинь, которые при рождении были дарованы им их дедом королем Карлом XVI Густавом.