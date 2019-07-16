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    Жизнь

    Квентин Тарантино подготовил подборку из 10 фильмов к премьере «Однажды в Голливуде»

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    Квентин Тарантино&nbsp; - Квентин Тарантино подготовил подборку из 10 фильмов к премьере «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино 

    Все киноленты выпущены в период с 1958 по 1970 год

    К премьере своей новой картины «Однажды в Голливуде», действие которой разворачивается в Лос-Анджелесе 1960-х, режиссер ленты Квентин Тарантино составил подборку из 10 фильмов об этом десятилетии. Новость появилась на Deadline.

    Подборка называется «Однажды в Голливуде» и Квентин Тарантино представляют: свингующие шестидесятые". В нее вошли картины, выпущенные в период с 1958 по 1970 год. Все они входят в библиотеку фильмов Columbia Pictures, а показывать их будет ТВ-сервис Sony Pictures Television, доступный в 80 странах. Кроме того, ленты покажут некоторые локальные каналы - австралийский SBS, канадский Bell, французский OCS, итальянский Rai, японский The Cinema и новозеландский SKY NZ.

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    Квентин Тарантино подготовил подборку из 10 фильмов к премьере «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино подготовил подборку из 10 фильмов к премьере «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино подготовил подборку из 10 фильмов к премьере «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино подготовил подборку из 10 фильмов к премьере «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино подготовил подборку из 10 фильмов к премьере «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино подготовил подборку из 10 фильмов к премьере «Однажды в Голливуде»
    Квентин Тарантино подготовил подборку из 10 фильмов к премьере «Однажды в Голливуде»

    Полный список фильмов, выбранных Квентином Тарантино:

    • «Боб и Кэрол, Тед и Элис» (1969)
    • «Цветок кактуса» (1969)
    • «Беспечный ездок» (1969)
    • Model Shop (1969)
    • «Битва за Коралловое море» (1959)
    • «Напрямик» (1970)
    • «Команда разрушителей» (1968)
    • Hammerhead (1968)

    В украинский прокат «Однажды в Голливуде» выйдет 15 августа 2019 года.

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