Квентин Тарантино подготовил подборку из 10 фильмов к премьере «Однажды в Голливуде»



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Квентин Тарантино

Все киноленты выпущены в период с 1958 по 1970 год

К премьере своей новой картины «Однажды в Голливуде», действие которой разворачивается в Лос-Анджелесе 1960-х, режиссер ленты Квентин Тарантино составил подборку из 10 фильмов об этом десятилетии. Новость появилась на Deadline.

Подборка называется «Однажды в Голливуде» и Квентин Тарантино представляют: свингующие шестидесятые". В нее вошли картины, выпущенные в период с 1958 по 1970 год. Все они входят в библиотеку фильмов Columbia Pictures, а показывать их будет ТВ-сервис Sony Pictures Television, доступный в 80 странах. Кроме того, ленты покажут некоторые локальные каналы - австралийский SBS, канадский Bell, французский OCS, итальянский Rai, японский The Cinema и новозеландский SKY NZ.

Полный список фильмов, выбранных Квентином Тарантино:

«Боб и Кэрол, Тед и Элис» (1969)

«Цветок кактуса» (1969)

«Беспечный ездок» (1969)

Model Shop (1969)

«Битва за Коралловое море» (1959)

«Напрямик» (1970)

«Команда разрушителей» (1968)

Hammerhead (1968)

В украинский прокат «Однажды в Голливуде» выйдет 15 августа 2019 года.

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