Квентин Тарантино подготовил подборку из 10 фильмов к премьере «Однажды в Голливуде»
Все киноленты выпущены в период с 1958 по 1970 год
К премьере своей новой картины «Однажды в Голливуде», действие которой разворачивается в Лос-Анджелесе 1960-х, режиссер ленты Квентин Тарантино составил подборку из 10 фильмов об этом десятилетии. Новость появилась на Deadline.
Подборка называется «Однажды в Голливуде» и Квентин Тарантино представляют: свингующие шестидесятые". В нее вошли картины, выпущенные в период с 1958 по 1970 год. Все они входят в библиотеку фильмов Columbia Pictures, а показывать их будет ТВ-сервис Sony Pictures Television, доступный в 80 странах. Кроме того, ленты покажут некоторые локальные каналы - австралийский SBS, канадский Bell, французский OCS, итальянский Rai, японский The Cinema и новозеландский SKY NZ.
Полный список фильмов, выбранных Квентином Тарантино:
- «Боб и Кэрол, Тед и Элис» (1969)
- «Цветок кактуса» (1969)
- «Беспечный ездок» (1969)
- Model Shop (1969)
- «Битва за Коралловое море» (1959)
- «Напрямик» (1970)
- «Команда разрушителей» (1968)
- Hammerhead (1968)
В украинский прокат «Однажды в Голливуде» выйдет 15 августа 2019 года.