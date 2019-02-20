Леди Гага рассталась с женихом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леди Гага и Кристиан Карино

О романе 32-летней певицы и 49-летнего менеджера Creative Artists Agency стало известно в 2017

Официально: Леди Гага и Кристиан Карино расстались. Эту информацию подтверждает Just Jared со ссылкой на представителя певицы. Слухи о проблемах в отношениях пары появились после премии Grammy, на которой Гага была без помолвочного кольца и не упомянула возлюбленного в речи со сцены, выиграв статуэтку.

О романе 32-летней певицы и 49-летнего менеджера Creative Artists Agency стало известно в 2017 году, но пара старалась не попадать в объективы фотографов и держать отношения под секретом. В январе 2018-го они впервые вместе вышли в свет, а в октябре сообщили о помолвке.

Читайте также: Бойфренд Хлои Кардашьян изменил ей с лучшей подругой Кайли Дженнер.



