Леди Гага рассталась с женихом
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Леди Гага и Кристиан Карино
О романе 32-летней певицы и 49-летнего менеджера Creative Artists Agency стало известно в 2017
Официально: Леди Гага и Кристиан Карино расстались. Эту информацию подтверждает Just Jared со ссылкой на представителя певицы. Слухи о проблемах в отношениях пары появились после премии Grammy, на которой Гага была без помолвочного кольца и не упомянула возлюбленного в речи со сцены, выиграв статуэтку.
О романе 32-летней певицы и 49-летнего менеджера Creative Artists Agency стало известно в 2017 году, но пара старалась не попадать в объективы фотографов и держать отношения под секретом. В январе 2018-го они впервые вместе вышли в свет, а в октябре сообщили о помолвке.