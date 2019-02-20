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    Жизнь

    Леди Гага рассталась с женихом

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    Леди Гага и Кристиан Карино - Леди Гага рассталась с женихом
    Леди Гага и Кристиан Карино

    О романе 32-летней певицы и 49-летнего менеджера Creative Artists Agency стало известно в 2017

    Официально: Леди Гага и Кристиан Карино расстались. Эту информацию подтверждает Just Jared со ссылкой на представителя певицы. Слухи о проблемах в отношениях пары появились после премии Grammy, на которой Гага была без помолвочного кольца и не упомянула возлюбленного в речи со сцены, выиграв статуэтку.

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    Леди Гага рассталась с женихом
    Леди Гага рассталась с женихом
    Леди Гага рассталась с женихом
    Леди Гага рассталась с женихом
    Леди Гага рассталась с женихом
    Леди Гага рассталась с женихом
    Леди Гага рассталась с женихом
    Леди Гага рассталась с женихом
    Леди Гага рассталась с женихом
    Леди Гага рассталась с женихом
    Леди Гага рассталась с женихом
    Леди Гага рассталась с женихом
    Леди Гага рассталась с женихом
    Леди Гага рассталась с женихом

    О романе 32-летней певицы и 49-летнего менеджера Creative Artists Agency стало известно в 2017 году, но пара старалась не попадать в объективы фотографов и держать отношения под секретом. В январе 2018-го они впервые вместе вышли в свет, а в октябре сообщили о помолвке.

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