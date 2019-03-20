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    Жизнь

    Легендарная Брижит Бардо назвала жителей французского острова дегенератами

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    Брижит Бардо - Легендарная Брижит Бардо назвала жителей французского острова дегенератами
    Брижит Бардо

    Кинозвезда осудила жителей острова за то, что они плохо обращаются с собаками и кошками

    Актриса Брижит Бардо много десятилетий посвятила защите животных. Одна из последних акций грозит 84-летней француженке судебным разбирательством - в своем зоозащитном письме она серьезно оскорбила жителей острова Реюньон.

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    Легендарная Брижит Бардо назвала жителей французского острова дегенератами
    Легендарная Брижит Бардо назвала жителей французского острова дегенератами
    Легендарная Брижит Бардо назвала жителей французского острова дегенератами
    Легендарная Брижит Бардо назвала жителей французского острова дегенератами
    Легендарная Брижит Бардо назвала жителей французского острова дегенератами
    Легендарная Брижит Бардо назвала жителей французского острова дегенератами
    Легендарная Брижит Бардо назвала жителей французского острова дегенератами
    Легендарная Брижит Бардо назвала жителей французского острова дегенератами
    Легендарная Брижит Бардо назвала жителей французского острова дегенератами
    Легендарная Брижит Бардо назвала жителей французского острова дегенератами
    Легендарная Брижит Бардо назвала жителей французского острова дегенератами
    Легендарная Брижит Бардо назвала жителей французского острова дегенератами
    Легендарная Брижит Бардо назвала жителей французского острова дегенератами

    Жан Пьерро-Парадье, префект острова, получил письмо, подписанное актрисой. В нем Бардо заявила, что жители Реюньона - «дегенераты» с «геном дикости», которые проживают на «дьявольском острове». «Этот остров - остров дьявола. Он остается единственным заморским регионом Франции, где продолжают дико вести себя с животными», - гласило послание. Позднее представители звезды подтвердили, что текст написала именно она.

    Брижит осудила жителей острова за то, что они плохо обращаются с собаками и кошками, а также напомнила об обычаях местных жителей, которые она считает недопустимыми. Во время религиозных праздников индусы-тамилы отрубают головы козам, а потом сбрасывают останки животных в море - это привлекает к берегам острова акул. Актриса считает, что в жителях «сохранились останки каннибализма, оставшиеся в наследие от пошлых столетий».

     

    в мире животных знаменитости актриса
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