Легендарная Брижит Бардо назвала жителей французского острова дегенератами



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Брижит Бардо

Кинозвезда осудила жителей острова за то, что они плохо обращаются с собаками и кошками

Актриса Брижит Бардо много десятилетий посвятила защите животных. Одна из последних акций грозит 84-летней француженке судебным разбирательством - в своем зоозащитном письме она серьезно оскорбила жителей острова Реюньон.

Жан Пьерро-Парадье, префект острова, получил письмо, подписанное актрисой. В нем Бардо заявила, что жители Реюньона - «дегенераты» с «геном дикости», которые проживают на «дьявольском острове». «Этот остров - остров дьявола. Он остается единственным заморским регионом Франции, где продолжают дико вести себя с животными», - гласило послание. Позднее представители звезды подтвердили, что текст написала именно она.

Брижит осудила жителей острова за то, что они плохо обращаются с собаками и кошками, а также напомнила об обычаях местных жителей, которые она считает недопустимыми. Во время религиозных праздников индусы-тамилы отрубают головы козам, а потом сбрасывают останки животных в море - это привлекает к берегам острова акул. Актриса считает, что в жителях «сохранились останки каннибализма, оставшиеся в наследие от пошлых столетий».