Легендарной обложке альбома Abbey Road группы Beatles – 50 лет: как ее сделали



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Снимок стал для группы самым известным

8 августа 1969 года группа The Beatles собралась у EMI Studios в Лондоне, чтобы снять фото для обложки альбома Abbey Road.

Изначально двенадцатый альбом Битлз должен был называться Everest, по названию сигарет, которые курил один из инженеров студии EMI Джеф Эмерик.

На пачке было изображение горы, которая очень нравилось группе. Но от названия решили отказаться, потому что никто не захотел ехать в Непал для фотосессии. Решили выйти из положения простейшим образом – сфотографироваться прямо рядом со студией.

В назначенный день около половины двенадцатого к зданию звукозаписывающей студии EMI на 3 Abbey Road приехал фотограф Йан Макмиллан. Он дружил с Йоко Оно и та пригласила его для съемки. Битлз дожидались его на ступенях у входа в студию.

Парни встали у перехода и, дождавшись, пока проедут машины, прошлись через него несколько раз. Для дела был выбран пятый снимок. На нем оказались Алан Фланаган, Стив Миллвуд и Дерек Сигров – они занимались оформлением студии EMI и возвращались с ланча. Они в кадре стоят вдали слева.

Abbey Road был единственным британским альбомом Битлз, на обложке которого не было ни названия группы, ни названия самого альбома.

Вчера, сотни фанатов собрались на этом же месте, чтобы отметить годовщину фото. Среди них были и двойники участников группы. А один из них сделал предложение своей девушке прямо на этом переходе.





Джерело: Мedium