Лилия Подкопаева впервые после родов вышла в свет
Лилия Подкопаева
instagram.com/podkopayeva_official/
Семья посетила «Цирк дю Солей» в Атланте
Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая месяц назад родила ребенка, не сидит дома. На днях гимнастка поехала в Атланту. Там она с мужем Игорем и детьми - 13-летним сыном Вадимом и 12-летней дочерью Каролиной посетила шоу «Цирка дю Солей». Фотографии, на которых позирует семья, Подкопаева показала в Инстаграме.
Семья не только насладилась выступлением знаменитого цирка, а даже попала за кулисы. Подкопаева выразила восторг от увиденного:
«Еще одно невероятное шоу, нам понравилось», - сообщила знаменитость.