Лилия Подкопаева впервые после родов вышла в свет



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Лилия Подкопаева instagram.com/podkopayeva_official/

Семья посетила «Цирк дю Солей» в Атланте

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая месяц назад родила ребенка, не сидит дома. На днях гимнастка поехала в Атланту. Там она с мужем Игорем и детьми - 13-летним сыном Вадимом и 12-летней дочерью Каролиной посетила шоу «Цирка дю Солей». Фотографии, на которых позирует семья, Подкопаева показала в Инстаграме.

Семья не только насладилась выступлением знаменитого цирка, а даже попала за кулисы. Подкопаева выразила восторг от увиденного:

«Еще одно невероятное шоу, нам понравилось», - сообщила знаменитость.