Лионель Месси похвастался обворожительной женой в бикини на Карибах



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Лео Месси с женой и детьми instagram.com/leomessi/

Поклонники порадовались за дружную семью кумира и пожелали ему максимально насладиться путешествием

32-летний Лионель Месси показал себя в кругу семьи. Со знаменитым футболистом отдыхают его жена, 31-летняя Антонелла Рокуццо, и трое сыновей. Спортсмен вместе с близкими проводит свой отпуск на острове Антигуа в Карибском море.

Футболист намекнул, что поездка стала долгожданным перерывом в череде важных игр и тренировок. «Отпуск с семьей. Наконец-то», – подписал один из кадров бомбардир.

Лионель и Антонелла радостно позируют в компании любимых сыновей – семилетнего Тьяго, четырехлетнего Матео и годовалого Чиро. На одном снимке футболист стоит на пляже с женой. Антонелла в розовом бикини смотрится очень эффектно.

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