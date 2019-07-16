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    Жизнь

    Лионель Месси похвастался обворожительной женой в бикини на Карибах

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    <p>Лео Месси с женой и детьми</p> <p>instagram.com/leomessi/</p> - Лионель Месси похвастался обворожительной женой в бикини на Карибах

    Лео Месси с женой и детьми

    instagram.com/leomessi/

    Поклонники порадовались за дружную семью кумира и пожелали ему максимально насладиться путешествием

    32-летний Лионель Месси показал себя в кругу семьи. Со знаменитым футболистом отдыхают его жена, 31-летняя Антонелла Рокуццо, и трое сыновей. Спортсмен вместе с близкими проводит свой отпуск на острове Антигуа в Карибском море.

    Футболист намекнул, что поездка стала долгожданным перерывом в череде важных игр и тренировок. «Отпуск с семьей. Наконец-то», – подписал один из кадров бомбардир.

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    Лионель Месси похвастался обворожительной женой в бикини на Карибах
    Лионель Месси похвастался обворожительной женой в бикини на Карибах
    Лионель Месси похвастался обворожительной женой в бикини на Карибах
    Лионель Месси похвастался обворожительной женой в бикини на Карибах
    Лионель Месси похвастался обворожительной женой в бикини на Карибах
    Лионель Месси похвастался обворожительной женой в бикини на Карибах
    Лионель Месси похвастался обворожительной женой в бикини на Карибах
    Лионель Месси похвастался обворожительной женой в бикини на Карибах
    Лионель Месси похвастался обворожительной женой в бикини на Карибах

    Лионель и Антонелла радостно позируют в компании любимых сыновей – семилетнего Тьяго, четырехлетнего Матео и годовалого Чиро. На одном снимке футболист стоит на пляже с женой. Антонелла в розовом бикини смотрится очень эффектно.

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