Лучшие наряды Оли Поляковой на «Х-факторе»: фото



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Оля Полякова Фото: пресс-служба

Завершились съемки телекастингов праздничного сезона вокального шоу

«Королева ночи» украинской эстрады Оля Полякова в этом году заняла кресло члена жюри в Х-факторе. Суперблондинка честно пыталась разглядеть в конкурсантах талант и перспективу и за это время успела сменить множество красивых нарядов. «Скотч» предлагает вспомнить самые лучшие.

В первый съемочный день Оля предпочла женственное и эффектное полупрозрачное черное платье в крупный белый горох с воланами через плечо. Подчеркнула стильный лук певица ярко-алой помадой.

Один из запоминающихся образов – серебристый топ цвета металлик, оголяющий одно плечо певицы. Она дополнила наряд одним из фирменных кокошников, который был украшен золотыми птицами.

Также всем понравилось оригинальное мини-платье со шнуровкой по бокам подчеркнуло идеальную фигуру и декольте Оли. Украсили образ бирюзовые туфли и шляпка.

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