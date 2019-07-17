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    Жизнь

    Лучшие наряды Оли Поляковой на «Х-факторе»: фото

    • Розсилка
    <p>Оля Полякова</p> <p>Фото: пресс-служба</p> - Лучшие наряды Оли Поляковой на «Х-факторе»: фото

    Оля Полякова

    Фото: пресс-служба

    Завершились съемки телекастингов праздничного сезона вокального шоу

    «Королева ночи» украинской эстрады Оля Полякова в этом году заняла кресло члена жюри в Х-факторе. Суперблондинка честно пыталась разглядеть в конкурсантах талант и перспективу и за это время успела сменить множество красивых нарядов. «Скотч» предлагает вспомнить самые лучшие.

    В первый съемочный день Оля предпочла женственное и эффектное полупрозрачное черное платье в крупный белый горох с воланами через плечо. Подчеркнула стильный лук певица ярко-алой помадой.

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    Лучшие наряды Оли Поляковой на «Х-факторе»: фото
    Лучшие наряды Оли Поляковой на «Х-факторе»: фото
    Лучшие наряды Оли Поляковой на «Х-факторе»: фото
    Лучшие наряды Оли Поляковой на «Х-факторе»: фото
    Лучшие наряды Оли Поляковой на «Х-факторе»: фото
    Лучшие наряды Оли Поляковой на «Х-факторе»: фото
    Лучшие наряды Оли Поляковой на «Х-факторе»: фото
    Лучшие наряды Оли Поляковой на «Х-факторе»: фото

    Один из запоминающихся образов – серебристый топ цвета металлик, оголяющий одно плечо певицы. Она дополнила наряд одним из фирменных кокошников, который был украшен золотыми птицами.

    Также всем понравилось оригинальное мини-платье со шнуровкой по бокам подчеркнуло идеальную фигуру и декольте Оли. Украсили образ бирюзовые туфли и шляпка. 

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    певица
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