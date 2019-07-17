Мадонну обвинили в расизме из-за фотографии своих приемных темнокожих дочерей с арбузом



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Мнение о том, что афроамериканцы обожают арбузы и постоянно их едят, считается расистским стереотипом

Американская певица Мадонна опубликовала в сторис Instagram фото своих темнокожих приемных дочерей-близняшек Стеллы и Эстер с кусочком арбуза. Снимки сделаны так, что арбуз на первом плане выглядит как «платье» и «юбка» для девочек. После этого подписчики обвинили Мадонну в расизме.

Мнение о том, что афроамериканцы обожают арбузы и постоянно их едят, считается расистским стереотипом. В XX веке в американской культуре было немало стереотипных изображений темнокожих с арбузами, в том числе в кино, газетах и журналах и в шоу «менестрелей».

Напомним, у Мадонны всего шестеро детей: двое родных – дочь Лурдес и сын Рокко, а также четверо приемных – Дэвид Банда, Мерси Джеймс и близняшки Стелла и Эстер.

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