Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер (видео)



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instagram / @tales.cotta

Перед самым выходом на подиум Талес выглядел хорошо и был в прекрасном настроении

Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа. Сначала зрители приняли падение модели за часть модного шоу, однако потом стало понятно, что дела плохи: к мужчине подбежали врачи, пытаясь его реанимировать. Манекенщика начало трясти, и изо рта у него пошла пена, его погрузили на носилки и отправили в больницу. Через час организаторы сообщили, что парень скончался.

При этом перед самым выходом на подиум Талес выглядел хорошо и был в прекрасном настроении. Он снимал истории в Инстаграме, где рассказывал про бекстейдж и веселился с коллегами.

Джерело: Super