Молодая жена Тищенко сменила имидж: как выглядит супруга одиозного нардепа



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Алла Барановская instagram.com/allabonya

Барановская и Тищенко имеют сына Давида, родившийся в 2017 году в Америке

Жена ресторатора и зе-депутата Николая Тищенко Алла Барановская, как известно, имеет собственный салон красоты и испытывает на себе различные новинки бьюти-отрасли. На днях длинноволосая блондинка удивила своих подписчиков изменением образа - показалась в сети с равной челкой почти до глаз.

Фолловеры уже начали возмущаться, мол, волосы делает молодую Аллу взрослее. Но оказалось, что он накладной, а не настоящий. В накладных ресницах и с накладным чубом Алла кажется значительно взрослее.

Напомним, на днях журналисты засекли нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко за странным поведением во время заседания Верховной Рады. Видео опубликовано на YouTube-канале TVgolosnaroda.

«Замглавы фракции партии «Слуга народа» Николай Тищенко вел себя странно, метался из стороны в сторону, прятался за колонной, тер нос, а потом голосовал на выключенной системе Рада за Законы», – говорится в описании к видео.