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    Жизнь

    Молодая жена Тищенко сменила имидж: как выглядит супруга одиозного нардепа

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    <p>Алла Барановская</p> <p>instagram.com/allabonya</p> - Молодая жена Тищенко сменила имидж: как выглядит супруга одиозного нардепа

    Алла Барановская

    instagram.com/allabonya

    Барановская и Тищенко имеют сына Давида, родившийся в 2017 году в Америке

    Жена ресторатора и зе-депутата Николая Тищенко Алла Барановская, как известно, имеет собственный салон красоты и испытывает на себе различные новинки бьюти-отрасли. На днях длинноволосая блондинка удивила своих подписчиков изменением образа - показалась в сети с равной челкой почти до глаз.

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    Молодая жена Тищенко сменила имидж: как выглядит супруга одиозного нардепа
    Молодая жена Тищенко сменила имидж: как выглядит супруга одиозного нардепа
    Молодая жена Тищенко сменила имидж: как выглядит супруга одиозного нардепа
    Молодая жена Тищенко сменила имидж: как выглядит супруга одиозного нардепа
    Молодая жена Тищенко сменила имидж: как выглядит супруга одиозного нардепа
    Молодая жена Тищенко сменила имидж: как выглядит супруга одиозного нардепа
    Молодая жена Тищенко сменила имидж: как выглядит супруга одиозного нардепа
    Молодая жена Тищенко сменила имидж: как выглядит супруга одиозного нардепа
    Молодая жена Тищенко сменила имидж: как выглядит супруга одиозного нардепа
    instagram.com/allabonya

    Фолловеры уже начали возмущаться, мол, волосы делает молодую Аллу взрослее. Но оказалось, что он накладной, а не настоящий. В накладных ресницах и с накладным чубом Алла кажется значительно взрослее.

    Напомним, на днях журналисты засекли нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко за странным поведением во время заседания Верховной Рады. Видео опубликовано на YouTube-канале TVgolosnaroda.

    «Замглавы фракции партии «Слуга народа» Николай Тищенко вел себя странно, метался из стороны в сторону, прятался за колонной, тер нос, а потом голосовал на выключенной системе Рада за Законы», – говорится в описании к видео.

     Читайте также: Когда накрывает не вовремя: Тищенко засекли за неадекватным поведением на заседании ВР (видео)
    знаменитости Николай Тищенко
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