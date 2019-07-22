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    Жизнь

    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж

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    <p>Венсан Кассель и Тина Кунаки</p> <p>instagram.com/tinakworld/</p> - Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж

    Венсан Кассель и Тина Кунаки

    instagram.com/tinakworld/

    Жгучая брюнетка превратилась в блондинку

    Недавно Тина Кунаки поразила поклонников неожиданной сменой имиджа. Темнокожая брюнетка покрасила волосы и стала блондинкой. Теперь возлюбленная Венсана Касселя носит густую копну светлых волос. Для Instagram Кунаки опубликовала фото в полотенце.

    Подписчики остались в восторге от преображения звезды. Нашлись и те, кто считает светлые волосы на смуглой коже признаком вульгарности. Тине Кунаки нравится новый образ, как и Венсану Касселю, который не перестает признаваться супруге в любви.

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    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    Молоденькая жена Венсана Касселя кардинально сменила имидж
    instagram.com/tinakworld/

    Недавно Тина Кунаки впервые стала мамой. В апреле звезда родила дочь Амазони. Для Венсана Касселя это уже третий ребенок. Две старшие дочери появились в браке с Моникой Беллуччи.

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