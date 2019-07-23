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    Жизнь

    «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам

    • Розсилка
    «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам

    Режиссеры поделились, какую жестокую судьбу они изначально готовили Стиву Роджерсу

    Блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» больше девяти лет был самым кассовым фильмом в истории кино: в 2010 году картина собрала в прокате 2,7897 млрд долларов и обогнала предыдущего лидера – «Титаник» (2,1 млрд).

    Финальные «Мстители», вышедшие на экраны 24 апреля, собрали в прокате 2,7902 млрд долларов (на 500 тысяч долларов больше, чем «Аватар») и установили новый мировой рекорд по сборам!

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    «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам
    «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам
    «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам
    «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам
    «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам
    «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам
    «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам
    «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам
    «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам
    «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам
    «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам
    «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам
    «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам
    «Мстители» установили новый мировой рекорд по кассовым сборам

    И пока фанаты радуются новой победе любимой картины, создатели «Мстителей» на фестивале Comic Con рассказывают, какие сцены не стали включать в два последних фильма («Мстители: Финал» и «Мстители: Война бесконечности»). По словам братьев Руссо, зрители могли увидеть, как Живой Трибунал судит Таноса за то, что он уничтожил половину человечества, как Капитан Америка встречается со старым врагом (о ком именно речь — непонятно), как Железный человек произносит предсмертные слова (этого бы мы точно не выдержали).

    А еще режиссеры поделились, какую судьбу они изначально готовили Стиву Роджерсу, и лучше бы мы этого не знали. По задумке Руссо, Танос должен был отправиться в 2012 год, убить всех Мстителей и, вернувшись в настоящее, бросить отрубленную голову Кэпа из 2012-го под ноги современному Капитану. Но из-за излишней жестокости сюжета его разработчики все же отказались от него!

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