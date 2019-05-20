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    Жизнь

    На Арнольда Шварценеггера напали на пресс-конференции в Южной Африке (видео)

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    На Арнольда Шварценеггера напали на пресс-конференции в Южной Африке (видео)

    Звезду «Терминатора» сбили с ног

    Арнольд Шварценеггер признавался, что в своем почтенном возрасте утратил былую физическую форму и проводит тренировки по облегченной программе. Тем не менее, даже отличная физическая подготовка не помогла бы звезде избежать нападения злоумышленника, которое случилось накануне.

    Инцидент произошел в Южной Африке, где легендарный «Терминатор» проводил пресс-конференцию на одном из спортивных мероприятий. На кадры, распространившиеся в соцсетях, попал момент нападения. Можно увидеть, как Арни доброжелательно общается с поклонниками, но неожиданно со спины на него набрасывается темнокожий мужчина и сбивает актера с ног.

    К счастью, для Шварценеггера все закончилось хорошо. Нападавшего за секунду скрутила охрана. Однако в комментариях к видео на YouTube-канале World’s Strongest Fan один из пользователей отметил: артист лишился бы жизни, если бы у мужчины было оружие.

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    артист Арнольд Шварценеггер
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