Находила в бассейне детское белье: горничная Майкла Джексона дала шокирующее интервью



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Майкл Джексон Скриншот видео

Макманус утверждает, что боялась ранее выступать с заявлениями, так как охранники Майкла Джексона угрожали нанять киллера

Опубликованное видео допроса Майкла Джексона по делу о педофилии взбудоражило общественность спустя много лет после его смерти. Когда все мировые СМИ снова подняли эту тему, бывшая горничная Джексона Эдриан Макманус в интервью Daily Mail решила рассказать о странных вещах, которые происходили в знаменитой резиденции Neverland.

Макманус работала на Майкла четыре года, начиная с 1990-го. Позже вместе с поваром Джексона экономка дала показания, что певец домогался 11-летнего Маколея Калкина. «Правой рукой он обнимал мальчика за талию, а левой… Я был шокирован и чуть не уронил картофель фри», — рассказывал повар музыканта Филипп Лемарк.

По словам словам экономки, то атмосфера в резиденции действительно царила странная. Маленьких мальчиков Макманус называет специальными гостями хозяина. По ее словам, Майкл держал их за руки, целовал, а те в свою очередь боролись за внимание поп-короля. Нередко случалось, что горничной приходилось вылавливать детское белье из джакузи босса и находить вазелин во время уборки в личных покоях. «Его и их белье плавало в джакузи, в котором они сидели вместе. Если же белья не было в воде, то оно было разбросано вокруг джакузи», – рассказывает Макманус.