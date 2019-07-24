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    Жизнь

    Наоми Кэмпбелл показала архивные фото 50-летней Дженнифер Лопес

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    <p>Наоми Кэмпбелл</p> <p>instagram.com/naomi/</p> - Наоми Кэмпбелл показала архивные фото 50-летней Дженнифер Лопес

    Наоми Кэмпбелл

    instagram.com/naomi/

    Поводом для сюрприза послужил юбилей актрисы

    Наоми Кэмпбелл трогательно поздравила свою подругу Джей Ло с днем рождения.

    «С 50-летием, дорогая Ло, моя красоточка! Желаю тебе всех благ на этой Земле! Ты самая добрая, самая трудолюбивая женщина на свете, удивительная мать, дочь и жена. Твое сострадание к людям – безгранично! Вдохновляй, всех, кто знает тебя! И оставайся такой же озорной девчонкой всегда! Пусть Вселенная даст тебе то, что ты действительно заслуживаешь! Я так тебя люблю!» - написала фотомодель в своем блоге.

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    Наоми Кэмпбелл показала архивные фото 50-летней Дженнифер Лопес
    Наоми Кэмпбелл показала архивные фото 50-летней Дженнифер Лопес
    Наоми Кэмпбелл показала архивные фото 50-летней Дженнифер Лопес
    Наоми Кэмпбелл показала архивные фото 50-летней Дженнифер Лопес
    instagram.com/naomi/

    Наоми Кэмпбелл также выложила несколько архивных фотографий, где они вместе с Дженнифер Лопес запечатлены в разные годы.

    Напомним, Дженнифер Лопес начинала свою карьеру как танцовщица. В 1991 году она попала на телешоу, а через два года попробовалась как актриса. Популярность к ней пришла в 1997 году, когда она исполнила главную роль в фильме «Селена».

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    актриса Дженнифер Лопес
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