Наоми Кэмпбелл показала архивные фото 50-летней Дженнифер Лопес



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Наоми Кэмпбелл instagram.com/naomi/

Поводом для сюрприза послужил юбилей актрисы

Наоми Кэмпбелл трогательно поздравила свою подругу Джей Ло с днем рождения.

«С 50-летием, дорогая Ло, моя красоточка! Желаю тебе всех благ на этой Земле! Ты самая добрая, самая трудолюбивая женщина на свете, удивительная мать, дочь и жена. Твое сострадание к людям – безгранично! Вдохновляй, всех, кто знает тебя! И оставайся такой же озорной девчонкой всегда! Пусть Вселенная даст тебе то, что ты действительно заслуживаешь! Я так тебя люблю!» - написала фотомодель в своем блоге.

Наоми Кэмпбелл также выложила несколько архивных фотографий, где они вместе с Дженнифер Лопес запечатлены в разные годы.

Напомним, Дженнифер Лопес начинала свою карьеру как танцовщица. В 1991 году она попала на телешоу, а через два года попробовалась как актриса. Популярность к ней пришла в 1997 году, когда она исполнила главную роль в фильме «Селена».

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