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    Жизнь

    Народный артист Украина остановил пассажирский поезд, в котором забыл телефон

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    <p>Анатолий Матвийчук</p> <p>Фото: facebook.com/plisko.av</p> - Народный артист Украина остановил пассажирский поезд, в котором забыл телефон

    Анатолий Матвийчук

    Фото: facebook.com/plisko.av

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    В сети появились забавные фото, на одном из которых известный украинский певец Анатолий Матвийчук стоит возле поезда явно чем-то озабоченный, а на следующем он отходит от железнодорожного состава уже с телефоном в руке и в бодром расположении духа.

    Как оказалось, легендарный артист забыл в вагоне телефон и видимо попросил работников станции остановить транспорт, дабы забрать девайс.

    Об этом рассказал у себя в Фейсбуке Алексей Плиско. Он же опубликовал и фотоотчет происходящего.

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    Народный артист Украина остановил пассажирский поезд, в котором забыл телефон
    Народный артист Украина остановил пассажирский поезд, в котором забыл телефон
    Фото: facebook.com/plisko.av

    Напомним, Анатолий Матвийчук (род. 1958) - украинский певец и Народный артист Украины. Написал более чем 500 песен для известных артистов, среди которых Назарий Яремчук, Оксана Билозир, Таисия Повалий, Ириня Билык, Виталий и Светлана Билоножко, Алла Кудлай и многие другие.

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    артист поезд
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