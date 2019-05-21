Народный артист Украина остановил пассажирский поезд, в котором забыл телефон



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Анатолий Матвийчук Фото: facebook.com/plisko.av

Операция по спасению устройства проведена успешно

В сети появились забавные фото, на одном из которых известный украинский певец Анатолий Матвийчук стоит возле поезда явно чем-то озабоченный, а на следующем он отходит от железнодорожного состава уже с телефоном в руке и в бодром расположении духа.

Как оказалось, легендарный артист забыл в вагоне телефон и видимо попросил работников станции остановить транспорт, дабы забрать девайс.

Об этом рассказал у себя в Фейсбуке Алексей Плиско. Он же опубликовал и фотоотчет происходящего.

Напомним, Анатолий Матвийчук (род. 1958) - украинский певец и Народный артист Украины. Написал более чем 500 песен для известных артистов, среди которых Назарий Яремчук, Оксана Билозир, Таисия Повалий, Ириня Билык, Виталий и Светлана Билоножко, Алла Кудлай и многие другие.