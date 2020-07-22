Названы признаки умных людей



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Другие предложили обратить внимание на то, что умный человек знает даже мелочи по теме, в которой хорошо разбирается

Пользователь Reddit SomethingAbout2020 попросил юзеров перечислить неочевидные признаки умных людей. Пост стал вирусным, набрав почти 40 тысяч одобрительных оценок и 8,5 тысячи комментариев.

Electronic-Goal предположил, что таким признаком является понимание человеком тем, в которых он не слишком разбирается. «Никогда не притворяйся, что ты знаешь что-то, хотя на самом деле не знаешь. Я говорю себе это постоянно», — согласился с ним пользователь beer-tits-food.

Другие предложили обратить внимание на то, что умный человек знает даже мелочи по теме, в которой хорошо разбирается. «Ага, умные редко дают большие ультимативные заявление о чем-либо», — написал kmo9e. AvocadoAlternative объяснил, что хорошим знаком является использование формулировок «с некоторыми исключениями» или «в основном, правда».

Юзер kazu-sama заметила, что умные люди более открыты к критике, хотя и признала, что эта способность может больше относиться к мудрым личностям. Многие сошлись в том, что умным гораздо проще признать свои ошибки и изменить собственное мнение о предмете, если они получат достаточно аргументов. Кроме того, Peroxyacyl_nitrate подчеркнул, что такие люди чаще смотрят на ситуацию с разных сторон, а не с одной.

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