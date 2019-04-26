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    Жизнь

    Недолго реквием играл: вдова Кобзона почувствовала себя «завидной невестой»

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    Фото: znaj.ua - Недолго реквием играл: вдова Кобзона почувствовала себя «завидной невестой»
    Фото: znaj.ua

    Нелли Михайловна еще чаще выходит в свет, чем будучи замужем за Иосифом Кобзоном

    Вдова умершего певца Иосифа Кобзона Нелли не стала долго горевать за второй половинкой и решила ярко прожить свои оставшиеся годы. Женщина обновила гардеробчик яркими вещами, эффектными украшениями и стала чаще посещать светские мероприятия.

    Инсайдеры говорят, что Нелли Кобзон теперь выходит в свет чаще, чем при муже – сегодня она на концерте, завтра на балете, потом блистает на Московском кинофестивале. Причем многие отмечают, что Нелли Михайловна как-то похорошела, посвежела, словно омолодилась. «Завидная невеста!» - пошутил о ней один из друзей.

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    Недолго реквием играл: вдова Кобзона почувствовала себя «завидной невестой»
    Недолго реквием играл: вдова Кобзона почувствовала себя «завидной невестой»
    Недолго реквием играл: вдова Кобзона почувствовала себя «завидной невестой»
    Фото: znaj.ua

    Напомним, Нелли почти 50 лет была замужем за певцом родом из Украины Иосифом Кобзоном. Знаменитый на весь Союз певец, в конце жизни, стал активно поддерживать политику Путина. Артист одобрительно относился к аннексии Крыма и военных действиях РФ на территории Украины.

    Джерело: znaj.ua

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