Недолго реквием играл: вдова Кобзона почувствовала себя «завидной невестой»



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Фото: znaj.ua

Нелли Михайловна еще чаще выходит в свет, чем будучи замужем за Иосифом Кобзоном

Вдова умершего певца Иосифа Кобзона Нелли не стала долго горевать за второй половинкой и решила ярко прожить свои оставшиеся годы. Женщина обновила гардеробчик яркими вещами, эффектными украшениями и стала чаще посещать светские мероприятия.

Инсайдеры говорят, что Нелли Кобзон теперь выходит в свет чаще, чем при муже – сегодня она на концерте, завтра на балете, потом блистает на Московском кинофестивале. Причем многие отмечают, что Нелли Михайловна как-то похорошела, посвежела, словно омолодилась. «Завидная невеста!» - пошутил о ней один из друзей.

Напомним, Нелли почти 50 лет была замужем за певцом родом из Украины Иосифом Кобзоном. Знаменитый на весь Союз певец, в конце жизни, стал активно поддерживать политику Путина. Артист одобрительно относился к аннексии Крыма и военных действиях РФ на территории Украины.

Джерело: znaj.ua