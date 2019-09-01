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    Жизнь

    Недвижимость, автомобили, наличные: на что живет глава Верховной Рады Разумков

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    <p>Дмитрий Разумков</p> <p>Фото: Главком</p> - Недвижимость, автомобили, наличные: на что живет глава Верховной Рады Разумков

    Дмитрий Разумков

    Фото: Главком

    Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков обнародовал свои доходы

    Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обнародовал электронную декларацию за 2018.

    Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на данные Назка.

    В собственности спикера парламента находится две квартиры площадями 78,5 кв. м в Киеве и 232,4 кв. м - в селе Здоровка Киевской области; домовладения площадью 492,2 кв. м в селе Софиевская Борщаговка Киевской области; нежилое помещение площадью 74,9 кв.м в Киеве; два земельных участка общей площадью 0,15 га в селах Софиевская Борщаговка и Здоровка Киевской области.

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    Недвижимость, автомобили, наличные: на что живет глава Верховной Рады Разумков
    Недвижимость, автомобили, наличные: на что живет глава Верховной Рады Разумков
    Недвижимость, автомобили, наличные: на что живет глава Верховной Рады Разумков
    Недвижимость, автомобили, наличные: на что живет глава Верховной Рады Разумков
    Недвижимость, автомобили, наличные: на что живет глава Верховной Рады Разумков
    Недвижимость, автомобили, наличные: на что живет глава Верховной Рады Разумков
    Недвижимость, автомобили, наличные: на что живет глава Верховной Рады Разумков
    Недвижимость, автомобили, наличные: на что живет глава Верховной Рады Разумков
    Недвижимость, автомобили, наличные: на что живет глава Верховной Рады Разумков
    Недвижимость, автомобили, наличные: на что живет глава Верховной Рады Разумков
    Недвижимость, автомобили, наличные: на что живет глава Верховной Рады Разумков
    Фото: Главком

    Кроме этого, в совместной собственности Разумков владеет столичной квартирой общей площадью 165,5 кв.м.

    Жена Юлия Чайка задекларировала две квартиры в Киеве площадями 53,2 кв. м и 44,5 кв.м; жилой дом площадью 489,6 кв. м и два земельных участка (одна из них площадью 0,13 га - в аренде) - все имущество находится в Николаеве.

    Также она владеет 25% собственности квартиры на 73,2 «квадрата» в Николаеве.

    Автопарк семьи спикера парламента насчитывает 5 автомобилей: Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска, Mazda 6, в 2014 году выпуска, Toyota Camry 2012 года выпуска (собственность Дмитрия Разумкова), Audi Q7, 2008 года выпуска, Volkswagen Caddy, в 2011 году выпуска (принадлежат Юлии Чайке).

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    недвижимость Дмитрий Разумков
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