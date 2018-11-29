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    Жизнь

    Неизвестные похитили полотно Ренуара в Вене. Воров засекли камеры наблюдения (фото)

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-author">Пьер-Огюст Ренуар.&nbsp;&laquo;Залив, море, зеленые скалы&raquo;&nbsp;</div> </div> </div> - Неизвестные похитили полотно Ренуара в Вене. Воров засекли камеры наблюдения (фото)
    Пьер-Огюст Ренуар. «Залив, море, зеленые скалы» 
    Фото: Dorotheum

    Пейзаж «Залив, море, зеленые горы» оценивали более чем $180 000

    Полиция Австрии разыскивает трех человек, которые похитили картину французского импрессиониста Пьера-Огюста Ренуара из аукционного дома Dorotheum в Вене 26 ноября.

    Малоизвестный пейзаж Ренуара «Залив, море, зеленые скалы» оценивали более чем $180 000 до того, как его похитили из демонстрационного зала аукциона дома Dorotheum вечером 26 ноября.

    Картину собирались продать с молотка на следующий день.

    «Мужчины покинули место происшествия через разные выходы и исчезли», - рассказали венские правохранители. Позже, австрийская полиция опубликовала фотографии похитителей.

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    Неизвестные похитили полотно Ренуара в Вене. Воров засекли камеры наблюдения (фото)
    Неизвестные похитили полотно Ренуара в Вене. Воров засекли камеры наблюдения (фото)
    Неизвестные похитили полотно Ренуара в Вене. Воров засекли камеры наблюдения (фото)
    Фото:EPA

    Правоохранители исследовали видеозаписи с камер наблюдения и заявили, что преступники были «явно профессионалами».

    артист искусство полиция
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