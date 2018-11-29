Неизвестные похитили полотно Ренуара в Вене. Воров засекли камеры наблюдения (фото)



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Пьер-Огюст Ренуар. «Залив, море, зеленые скалы» Фото: Dorotheum

Пейзаж «Залив, море, зеленые горы» оценивали более чем $180 000

Полиция Австрии разыскивает трех человек, которые похитили картину французского импрессиониста Пьера-Огюста Ренуара из аукционного дома Dorotheum в Вене 26 ноября.

Малоизвестный пейзаж Ренуара «Залив, море, зеленые скалы» оценивали более чем $180 000 до того, как его похитили из демонстрационного зала аукциона дома Dorotheum вечером 26 ноября.

Картину собирались продать с молотка на следующий день.

«Мужчины покинули место происшествия через разные выходы и исчезли», - рассказали венские правохранители. Позже, австрийская полиция опубликовала фотографии похитителей.

Правоохранители исследовали видеозаписи с камер наблюдения и заявили, что преступники были «явно профессионалами».