Неизвестные похитили полотно Ренуара в Вене. Воров засекли камеры наблюдения (фото)
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Фото: Dorotheum
Пейзаж «Залив, море, зеленые горы» оценивали более чем $180 000
Полиция Австрии разыскивает трех человек, которые похитили картину французского импрессиониста Пьера-Огюста Ренуара из аукционного дома Dorotheum в Вене 26 ноября.
Малоизвестный пейзаж Ренуара «Залив, море, зеленые скалы» оценивали более чем $180 000 до того, как его похитили из демонстрационного зала аукциона дома Dorotheum вечером 26 ноября.
Картину собирались продать с молотка на следующий день.
«Мужчины покинули место происшествия через разные выходы и исчезли», - рассказали венские правохранители. Позже, австрийская полиция опубликовала фотографии похитителей.
Фото:EPA
Правоохранители исследовали видеозаписи с камер наблюдения и заявили, что преступники были «явно профессионалами».