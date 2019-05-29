Незамужних женщин без детей назвали самыми счастливыми людьми в мире



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На девушек давят общественные установки и традиционные критерии женского счастья и успеха, - считают эксперты

Специалист по поведенческим наукам из Лондонской школы экономики Пол Долан заявил, что незамужние и бездетные женщины счастливее других людей. Профессор пришел к такому выводу, изучив результаты исследования. Он опросил супружеские пары, а также свободных по тем или иным причинам женщин и мужчин.

По словам Долана, на мужчин отношения оказывают положительное влияние – они больше зарабатывают, меньше рискуют и заботятся о себе. Однако для женщин в браке больше минусов, чем плюсов. «Им приходится мириться со многими вещами», – объяснил психолог The Guardian. Он отметил, что свободные женщины – не только более счастливые, но и более здоровые.

«Вы видите одинокую женщину лет 40, без детей и думаете: „Как это печально. Возможно, ты всё же встретишь подходящего мужчину“. Но может случиться и так: она встретит неподходящего мужчину, который лишит ее здоровья, сделает несчастной», – привел пример Пол Долан.

Джерело: Cosmopolitan