Новые стандарты красоты: в рекламе помады Gucci показали неидеальную улыбку



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instagram / gucci

Известный бренд занял в рекламе помады панк-певицу с нестандартной улыбкой

Модный бренд Gucci наделал шуму, опубликовав в своем официальном профиле Instagram новое фото. Компания анонсировала выпуск помады, сделав лицом своего бренда панк-певицу с нестандартной улыбкой Дэни Миллер. Пользователи отметили, что звезда далека от привычных в шоу-бизнесе канонов красоты: певица не обладает белоснежной голливудской улыбкой и идеальными чертами лица.

Компания намеренно отказалась от гламурной эстетики и стандартных моделей, взяв курс на естественность и бодипозитив. Пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию, оставив под постом сотни комментариев.

«Может быть, Gucci хочет отойти от стереотипов красоты, но как же гигиена и здоровье?» – недоумевают подписчики.

Многие из них пришли к выводу, что внешность каждого человека индивидуальна и не нужно бояться быть собой.