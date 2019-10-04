Новый рекорд для художника: Картину Бэнкси продали на Sotheby's за $12 миллионов



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Картина под названием Devolved Parliament высмеивает британский парламент: на ней изображены шимпанзе, заседающие в палате общин

Картина уличного художника Бэнкси под названием Devolved Parliament, высмеивающая британский парламент, ушла с молотка за рекордные 9,9 миллиона фунтов стерлингов (около $12,2 миллиона). Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.

Торги продолжались 13 минут. Итоговая цена полотна в пять раз превысила оценочную стоимость и установила новый рекорд стоимости для работ Бэнкси. Предыдущий был установлен в 2008 году - картина «Незапятнанность» была продана за $1,9 миллиона.

Полотно размером 4 на 2,5 метра изображает заседание палаты общин, где вместо депутатов заседают шимпанзе. Картина была написана в 2009 году.