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    Жизнь

    Обвиняемый в изнасиловании Харви Вайнштейн выплатит жертвам $44 миллиона компенсации

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    Харви Вайнштейн - Обвиняемый в изнасиловании Харви Вайнштейн выплатит жертвам $44 миллиона компенсации
    Харви Вайнштейн

    Голливудский продюсер все еще отрицает все случаи принуждения к половому акту со своей стороны

    Харви Вайнштейн заключил предварительную сделку с обвинителями, членами совета его бывшей киностудии и офисом генерального прокурора Нью-Йорка, сообщает The Guardian. Сумма соглашения составляет $44 млн, а его цель – разрешить судебные иски и выплатить компенсацию обвинителям.

    Напомним, всего было подано более 15 исков, обвиняющих Вайнштейна или его компанию Weinstein & Co в неправомерных действиях. Соглашение должно урегулировать часть этих исков: например, групповой иск предполагаемых жертв и иск генпрокурора Нью-Йорка.

    При этом Вайнштейну по‑прежнему угрожает уголовное преследование за изнасилования и принуждения к половому акту. Эти обвинения бывший продюсер отрицает.

    О сексуальных домогательствах с его стороны заявили более 60 актрис и сотрудниц его компаний. Среди них Ума Турман, Хизер Грэм, Кара Делевинь, Роуз МакГоун и другие.

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    Джерело: Esquire

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