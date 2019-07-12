Одесский кинофестиваль-2019: фильмы, которые стоит посмотреть



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На берегу Черного моря стартует райский сезон для киноманов

Сегодня, 12 июля состоится открытие Десятого Одесского кинофестиваля. Киноманов ожидают девять дней эксклюзивных премьер зарубежных и украинских фильмов от лучших режиссеров, мастер-классы ведущих мировых кинопрофессионалов, уникальные open-air киноперформансы на Потемкинской лестнице и еще много киношных активностей.

Сама большая прелесть любого кинофестиваля – шанс первым увидеть фильмы, которые впоследствии станут общеизвестными хитами в мире синематоргафии. Мы подобрали эксклюзивыне ленты, которые посетители фестиваля смогут увидеть первыми в Украине.

«Паразиты»

Трагикомический триллер Пон Джун Хо, который получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, покажут в рамках программы «Фестиваль фестивалей» ОМКФ. В украинский прокат фильм выходит 1 августа. Новая работа корейского режиссера, автора лент «Воспоминания об убийстве» и «Снегобур», – остросюжетная трагикомедия о семье безработных, которые, оказавшись в доме богачей, придумывают необычный план решения своих финансовых проблем.

«Портрет девушки в огне»

Тоже фильм из программы Каннского кинофестиваля с Адель Энель в одной из главных ролей. Историческая мелодрама Селин Сьямма построена вокруг любви двух женщин в Бретани конца XVIII века. На Лазурном берегу мелодрама получила награду за лучший сценарий и Queer Palm, которая присуждается лучшим фильмам на ЛГБТ-тематику.

«Вас не было на месте»

Среди гала-премьер Одесского кинофестиваля – драма от классика европейского кино, двукратного лауреата «Золотой пальмовой ветви» Кена Лоуча. В центре сюжета – традиционная для Лоуча критика социального устройства Великобритании на примере семьи простого курьера.

«Вайнштейн»

Эта документальная лента Урсулы Макфарлейн рассказывает о взлете и падении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в десятках случаев сексуальных домогательств. Бывшие коллеги, друзья по колледжу и журналисты подробно описывают безжалостные попытки Вайнштейна подавить движение #MeToo и сохранить свое влияние. Фильм выйдет в украинский прокат 22 августа.

«Золотая перчатка»

Премьера новой работы Фатиха Акина состоялась в рамках конкурсной программы Берлинского кинофестиваля, где шокирующий триллер претендовал на «Золотого медведя». Фильм рассказывает о серийном убийце Фрица Гонке, который жил в Гамбурге и находил себе жертв среди проституток в одноименном местном пабе. По словам кинопрессы, лента Акина «закрывает тему серийных убийц в кино».

«Работа без авторства»

Драма Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, основанная на биографии немецкого художника Герхарда Рихтера. Детство Рихтера пришлось на нацистские года, что повлияло не только на его жизнь, но и на творчество. Лента была впервые показана в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, где получила премию молодежного жюри. Фильм номинирован на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и лучшую операторскую работу.

Напомним, торжественную церемонию Открытия ОМКФ проведут неизменные ведущие нескольких фестивалей последних лет - телеведущая, актриса, журналистка Янина Соколова и телеведущий Олег Панюта.

Вечером гостей ОМКФ ожидает просмотр фильма Открытие 10-го Одесского международного кинофестиваля - французской ленты Николя Бедос «Перекрасна эпоха».

Среди самых ожидаемых событий отметим показ 13 июля культового фильма «Казаки» (1928) производства MGM в сопровождении симфонического оркестра и презентация музыкального медиа-перформанса-оперы «Лестница в ...» Влада Троицкого, которая состоится 19 июля.

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Джерело: mind.ua