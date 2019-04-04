Одна из главных деталей фильма «Покидая Неверленд» оказалась ложью



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Майкл Джексон

Один из героев скандального фильма о поп-короле оказался не совсем честным в вспоминаниях

Режиссер скандального документального фильма «Покидая Неверленд» признал, что один из ключевых моментов истории жертвы Майкла Джексона может быть неправдой. Герой фильма Джеймс Сейфчак утверждает, что подвергался растлению со стороны Джексона с 1988 по 1992 годы, а в числе мест, где у них были половые акты, называет железнодорожный вокзал Неверленда.

Проблема в том, что тогда этот вокзал не существовал: его строительство было одобрено в сентябре 1993 года, а сам объект закончен в 1994-м, о чем сообщает Daily Mail со ссылкой на биографа певца Майка Смоллкомба, имеющего на руках официальный план постройки вокзала. Тем не менее, режиссер не считает, что это делает все показания Сейфчака ложными. По его словам, Джеймс мог перепутать даты, а растление вполне могло продолжаться до того года, в котором был построен вокзал.

Кроме того, у биографа певца возник вопрос ко второму герою ленты, Уэйду Робсону: в фильме он утверждает, что впервые подвергся насилию, оставшись наедине с Джексоном, когда вся его семья уехала на экскурсию в Большой Каньон. Однако мать Уэйда дважды (в 1993 и 2016 годах) давала показания о том, что в путешествие они поехали всей семьей, включая ее сына.

Джерело: Super