  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Офицер полиции приказал застрелить рэпера 50 Cent – CМИ

    • Розсилка
    <p>50 Cent</p> <p>Фото: instagram.com/50cent/</p> - Офицер полиции приказал застрелить рэпера 50 Cent – CМИ

    50 Cent

    Фото: instagram.com/50cent/

    Артист заявил, что уже консультируется со своими юристами

    43-летний 50 Cent, который в жизни уже переживал огнестрельные ранения, вновь оказался втянут в скандал с покушением на свою жизнь. На сей раз убить «фифти» было, якобы, приказано нью-йоркским копам.

    Как сообщает TMZ, офицер полиции Эмануэль Гонсалес приказал подчиненным «стрелять на поражение в 50 Cent» в июне прошлого года во время переговоров по рации с коллегами, когда рэпер должен был посетить боксерский поединок в Бронксе. Сам артист прокомментировал эти новости, заявив, что относится к подобным угрозам очень серьезно и уже консультируется со своими юристами.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Офицер полиции приказал застрелить рэпера 50 Cent – CМИ
    Офицер полиции приказал застрелить рэпера 50 Cent – CМИ
    Офицер полиции приказал застрелить рэпера 50 Cent – CМИ
    Фото: instagram.com/50cent/

    В своем Instagram рэпер опубликовал фотографию копа с подписью NYNOTSAFE - «Нью-Йорк небезопасен».

     Читайте также: 49-летняя Дженнифер Лопез вышла в свет в черном супер-мини с разрезами.


    артист музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ