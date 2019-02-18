Офицер полиции приказал застрелить рэпера 50 Cent – CМИ



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50 Cent Фото: instagram.com/50cent/

Артист заявил, что уже консультируется со своими юристами

43-летний 50 Cent, который в жизни уже переживал огнестрельные ранения, вновь оказался втянут в скандал с покушением на свою жизнь. На сей раз убить «фифти» было, якобы, приказано нью-йоркским копам.

Как сообщает TMZ, офицер полиции Эмануэль Гонсалес приказал подчиненным «стрелять на поражение в 50 Cent» в июне прошлого года во время переговоров по рации с коллегами, когда рэпер должен был посетить боксерский поединок в Бронксе. Сам артист прокомментировал эти новости, заявив, что относится к подобным угрозам очень серьезно и уже консультируется со своими юристами.

В своем Instagram рэпер опубликовал фотографию копа с подписью NYNOTSAFE - «Нью-Йорк небезопасен».



