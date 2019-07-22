ОМКФ-2019: триумфаторы и яркие образы с закрытия фестиваля
Элина Свитолина впервые показала своего парня
Жюри Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) назвали лучшие фильмы Национальной конкурсной программы Одесского кинофестиваля-2019.
Об этом пишет Метроном.
Так, лучшим полнометражным фильмом стала лента «Мои мысли тихие» молодого режиссера Антонио Лукича.
Лучшим короткометражным фильмом FIPRESCI назвали ленту «В нашей синагоге» Ивана Орленко. Фильм снят совместным производством Украины и Франции.
Все победители ОМКФ:
- Гран-при - «Домой», режиссера Наримана Алиева; «А потом мы танцевали», режиссер Леван Акин;
- Лучший фильм (международный конкурс) – «А потом мы танцевали», режиссер Леван Акин;
- Лучший европейский документальный фильм – «Потому что мы мужики», режиссеры Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен;
- Лучшая режиссура (международный конкурс) - Алехандро Ландес за фильм «Моносов»;
- Лучшая актерская работа (международный конкурс) - Ливан Гелбахиани («А потом мы танцевали», режиссер Леван Акин)
- Лучший украинский короткометражный фильм – «Девочка, мальчик и секрет», режиссер Оксана Казьмина;
- Лучшая режиссура (национальный конкурс) – «Папа - мамин брат», режиссер Вадим Ильков;
- Лучшая актерская работа (национальный конкурс) - Ирма Витовская;
- Лучший украинский полнометражный фильм – «Папа - мамин брат», режиссер Вадим Ильков;
- Лучший короткометражный фильм по версии жюри FIPRESCI – «В нашей синагоге» Ивана Орленко;
- Лучший полнометражный фильм по версии FIPRESCI – «Мои мысли тихие» Антонио Лукича;
- Лучший фильм по версии зрителей (Приз зрительских симпатий) – «Мои мысли тихие» Антонио Лукича;
- Специальная награда жюри – «Для Сами», режиссеры Ваад аль-Катеб, Эдвард Уоттс;
- Специальная награда ОМКФ 2019 - Михаил Жванецкий
- Специальная награда за вклад в кинематограф - Катрин Денев.
Также состоялось торжественное закрытие юбилейного 10-го Одесского международного кинофестиваля. Традиционной частью церемонии стала Красная дорожка перед Оперным театром. Главной кинозвездой вечера стала французская легендарная актриса Катрин Денёв.
Кроме одесского и киевского бомонда, выгуливающих свои роскошные наряды, по Красной дорожке прошлись команды фильмов-победителей кинофестиваля, украинская звезда тенниса из Одессы Элина Свитолина.