Опубликованы первые кадры из сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли



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Генри Кавилл instagram.com/henrycavill/

Выход сериала намечен на конец 2019 года

Актер Генри Кавилл, который играет ведьмака Геральта в грядущей экранизации книг польского писателя Анджея Сапковского, опубликовал первый официальный постер сериала и первые кадры с другими героями.

По сюжету герой странствует в вымышленном мире, напоминающем Восточную Европу времен позднего Средневековья, и зарабатывает на жизнь охотой на монстров. Помимо Геральта главными героями являются чародейка Йеннифэр из Венгерберга (Аня Чалотра) и принцесса Цири (Фрейя Аллан).

Многие фанаты книг Сапковского и компьютерной игры «Ведьмак» были недовольны выбором Кавилла на роль Геральта. По их мнению, внешности актера не хватает брутальности.

Джерело: Esquire