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    Жизнь

    Опубликованы первые кадры из сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли

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    <p>Генри Кавилл</p> <p>instagram.com/henrycavill/</p> - Опубликованы первые кадры из сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли

    Генри Кавилл

    instagram.com/henrycavill/

    Выход сериала намечен на конец 2019 года

    Актер Генри Кавилл, который играет ведьмака Геральта в грядущей экранизации книг польского писателя Анджея Сапковского, опубликовал первый официальный постер сериала и первые кадры с другими героями.

    По сюжету герой странствует в вымышленном мире, напоминающем Восточную Европу времен позднего Средневековья, и зарабатывает на жизнь охотой на монстров. Помимо Геральта главными героями являются чародейка Йеннифэр из Венгерберга (Аня Чалотра) и принцесса Цири (Фрейя Аллан).

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    Опубликованы первые кадры из сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли
    Опубликованы первые кадры из сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли
    Опубликованы первые кадры из сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли
    Опубликованы первые кадры из сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли
    Опубликованы первые кадры из сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли
    Опубликованы первые кадры из сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли
    instagram.com/henrycavill/

    Многие фанаты книг Сапковского и компьютерной игры «Ведьмак» были недовольны выбором Кавилла на роль Геральта. По их мнению, внешности актера не хватает брутальности.

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    Джерело: Esquire

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