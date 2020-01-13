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    Жизнь

    Осталась без подарков и документов: Певицу Maruv обокрали в Киеве

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    <p>Артистка попала в крайне неприятное положение</p> <div></div> - Осталась без подарков и документов: Певицу Maruv обокрали в Киеве

    Артистка попала в крайне неприятное положение

    Фото: instagram.com/maruvofficial/

    Девушка выложила фото украденной сумки

    В канун старого Нового года певице Maruv явно подпортили новогоднее настроение: у нее украли сумку прямо из машины в центре Киева. Она записала видеобращение фолловерам в сторис в своем Инстаграме, в котором призвала их на помощь. Анна назвала адрес, по которому стояло транспортное средство, а также описала, как именно выглядела ее сумка, в которой были документы и новогодние подарки.

    Эпатажная исполнительница надеется, найти очевидца похищения. Возможно, что кто-нибудь мог видеть либо сам процесс кражи, либо убегающего с места преступления вора.

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    instagram.com/maruvofficial/

    Судя по всему, обращение Maruv не дало никаких плодов. Спустя пару часов она снова записала видео, в котором рассказала, что никаких известий об украденных вещах нет

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    Maruv новости документы
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