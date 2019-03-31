Отец певицы Адель работает водителем такси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адель

Поп-звезда отказалась общаться со своим родственником из-за того, что он ее бросил

Певица Адель - одна из самых успешных артисток современности. Она зарабатывает огромные гонорары, ее альбомы продаются многомиллионными тиражами.

При этом, как выяснили западные журналисты, у ее отца - Марка Эванса- жизнь далеко не такая безоблачная. По данным британского таблоида The Sun, 55-летний мужчина работает в службе такси Yodel. Его дневной заработок составляет от 50 до 100 фунтов стерлингов. Для жизни в Соединенном Королевстве это считается немного.

Известно, что Марк оставил мать Адель - Пэнни - когда будущей певице было всего три года и почти не участвовал в ее воспитании. Кроме того, раньше Марк Эванс много выпивал и страдал от алкоголизма.

Именно поэтому успешная Адель практически не поддерживает связь со своим родным отцом. Однажды она пообещала, что тот не услышит от нее ни единого слова.

Что касается самой поп-звезды, то сейчас в ее жизни все хорошо, она занята записью нового альбома в Нью-Йорке. Именно там ее недавно заметили в одном из клубов, где она зажигательно танцевала под песню своей коллеги по сцене - Бейонсе.