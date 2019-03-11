Папарацци засекли Ким Кардашьян с семьей на воскресной службе в Лос-Анджелесе



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В одной из церквей в Калабасасе, штат Калифорния Канье Уэст проводит музыкальные службы

Вчера, 38-летняя Ким Кардашьян телезвезда вместе с семьей была замечена около одной из церквей в Лос-Анджелесе. Одета Ким была в соответствии с последними модными тенденциями: она облачилась в серого цвета oversize тренч от Balenciaga, светлый топ и белые кроссовки от Yeezy, а дополнила свой образ солнцезащитными очками.

Надо сказать, что в воскресенье Ким нередко можно встретить в одной из церквей в Калабасасе, штат Калифорния. Дело в том, что там ее 41-летний супруг Канье Уэст проводит музыкальные службы. Вот и вчера Кардашьян вместе с пятилетней дочерью Норт пришла в церковь, чтобы поддержать его. Девочка, к слову, в отличие от своих родителей была одета очень ярко: на ней были ярко-розовые штаны, кофта и разноцветные меховой жилет и ботинки.

Джерело: Spletnik