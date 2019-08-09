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    Жизнь

    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки

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    Пенелопа Крус - Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус

    Крус и Бандерас с удовольствием позировали фотографам

    В Лондоне состоялась премьера нового фильма 69-летнего испанского кинорежиссер Педро Альмодовара «Боль и слава». На красную ковровую дорожку вышли исполнители главных ролей –45-летняя Пенелопа Крус и 58-летний Антонио Бандерас. Крус стала главной звездой премьеры в Лондоне. Для выхода актриса выбрала блестящее платье с глубоким, расшитое разноцветными кристаллами и перьями.

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    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки
    Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки

    Антонио Бандерас на красной дорожке выглядел более непринужденно – он появился в классических джинсах, белой футболке и пиджаке. Крус и Бандерас с удовольствием позировали папарацци и улыбались поклонникам, пришедшим полюбоваться на любимых актеров.

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    актриса Пенелопа Крус
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