Пенелопа Крус в платье с кристаллами и перьями стала звездой красной дорожки



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Пенелопа Крус

Крус и Бандерас с удовольствием позировали фотографам

В Лондоне состоялась премьера нового фильма 69-летнего испанского кинорежиссер Педро Альмодовара «Боль и слава». На красную ковровую дорожку вышли исполнители главных ролей –45-летняя Пенелопа Крус и 58-летний Антонио Бандерас. Крус стала главной звездой премьеры в Лондоне. Для выхода актриса выбрала блестящее платье с глубоким, расшитое разноцветными кристаллами и перьями.

Антонио Бандерас на красной дорожке выглядел более непринужденно – он появился в классических джинсах, белой футболке и пиджаке. Крус и Бандерас с удовольствием позировали папарацци и улыбались поклонникам, пришедшим полюбоваться на любимых актеров.



