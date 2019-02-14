Первый после Эндрю Вебера: Пол Маккартни вошел в «клуб миллиардеров»



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Пол Маккартни

Легендарный битл признан богатейшим рок-музыкантом

Пол Маккартни является одним из самых успешных музыкантов в мире. В этом нет ничего удивительного. Мало того, что альбомы The Beatles продолжают приносить ему немалые доходы, так еще и его сольная карьера непрерывно идет в гору. В результате на сегодняшний момент состояние исполнителя позволило ему войти в «клуб миллиардеров».

В 2000 году активы Маккартни оценивались в $500 миллионов. Они существенно увеличились после смерти его супруги Линды, которая оставила ему в наследство еще $200 миллионов. За период с 2010 по 2016 год Пол сумел заработать $350 миллионов. За вычетом различных налогов и так далее, в 2019 году в активах Маккартни $1,2 миллиарда.

Таким образом на сегодняшний момент он стал первым музыкантом после Эндрю Ллойда Вебера, чье состояние перевалило за отметку в миллиард долларов и он является одним из самых богатых рок-звезд в мире, пишет Cheatsheet.



