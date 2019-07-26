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    Жизнь

    Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон

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    Кейт Миддлтон - Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон

    Косметолог Мунир Сомджи утверждает, что герцогиня регулярно делает уколы красоты

    В сети разгорелся скандал с участием знаменитого британского пластического хирурга и косметолога, главы клиники «Доктор Меди Спа» Мунира Сомджи. В своем Instagram он опубликовал фотографию герцогини Кембриджской, обвинив ее в использовании уколов ботулотоксина.

    «Наша Кейт любит «детский ботокс». Обратите внимание на исчезновение мелких мимических морщин на лбу и ка аккуратно приподнялись ее брови», – написал врач.

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    Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон
    Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон
    Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон
    Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон
    Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон
    Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон
    Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон
    Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон
    Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон

    Процедура «детский ботокс» подразумевает несколько уколов в мышцы лба, позволяющие свести мимику к минимуму, добившись практически идеально гладкой кожи.

    В комментариях отметился представитель Кенсингтонского дворца, заявив, что это наглая ложь и потребовал немедленно удалить снимок. После этого доктор Сомджи закрыл комментарии к посту, однако оставил собственную запись.

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    Кейт Миддлтон
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