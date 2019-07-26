Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон



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Кейт Миддлтон

Косметолог Мунир Сомджи утверждает, что герцогиня регулярно делает уколы красоты

В сети разгорелся скандал с участием знаменитого британского пластического хирурга и косметолога, главы клиники «Доктор Меди Спа» Мунира Сомджи. В своем Instagram он опубликовал фотографию герцогини Кембриджской, обвинив ее в использовании уколов ботулотоксина.

«Наша Кейт любит «детский ботокс». Обратите внимание на исчезновение мелких мимических морщин на лбу и ка аккуратно приподнялись ее брови», – написал врач.

Процедура «детский ботокс» подразумевает несколько уколов в мышцы лба, позволяющие свести мимику к минимуму, добившись практически идеально гладкой кожи.

В комментариях отметился представитель Кенсингтонского дворца, заявив, что это наглая ложь и потребовал немедленно удалить снимок. После этого доктор Сомджи закрыл комментарии к посту, однако оставил собственную запись.