Похудевшая Кайли Дженнер похвасталась снимками с отдыха

Звезда реалити-шоу отправилась на острова в компании своего бойфренда и новорожденной дочки

Для того, что молодая мамочка могла полноценно насладиться отдыхом, вместе с знаменитостями поехала няня.

Солнце и море настраивают на романтику: Кайли и Трэвис позволили себе небольшую прогулку на яхте, проведя время вдвоем. Но после этого 20-летняя модель вновь вернулась к своим обязанностям мамы.

Кайли порадовала подписчиков в Instagram снимками с отдыха и показала, новое фото с дочкой Сторми, которой совсем недавно исполнилось три месяца.

Стоит отметить, что Кайли и Трэвис остановились на роскошной вилле Аmanyara, а поездку приурочили ко дню рождения Трэвиса, которому 30 апреля исполнилось 26 лет.