  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Похудевшая Кайли Дженнер похвасталась снимками с отдыха

    Звезда реалити-шоу отправилась на острова в компании своего бойфренда и новорожденной дочки
    Для того, что молодая мамочка могла полноценно насладиться отдыхом, вместе с знаменитостями поехала няня. Солнце и море настраивают на романтику: Кайли и Трэвис позволили себе небольшую прогулку на яхте, проведя время вдвоем. Но после этого 20-летняя модель вновь вернулась к своим обязанностям мамы. Кайли порадовала подписчиков в Instagram
    • Сьогодні, 14:36
    • Розсилка
    Кайли Дженнер со своим бойфрендом
    Кайли Дженнер со своим бойфрендом

    Звезда реалити-шоу отправилась на острова в компании своего бойфренда и новорожденной дочки

    Для того, что молодая мамочка могла полноценно насладиться отдыхом, вместе с знаменитостями поехала няня.

    Солнце и море настраивают на романтику: Кайли и Трэвис позволили себе небольшую прогулку на яхте, проведя время вдвоем. Но после этого 20-летняя модель вновь вернулась к своим обязанностям мамы.

    Кайли порадовала подписчиков в Instagram снимками с отдыха и показала, новое фото с дочкой Сторми, которой совсем недавно исполнилось три месяца. 

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Похудевшая Кайли Дженнер похвасталась снимками с отдыха
    Похудевшая Кайли Дженнер похвасталась снимками с отдыха
    Похудевшая Кайли Дженнер похвасталась снимками с отдыха
    Похудевшая Кайли Дженнер похвасталась снимками с отдыха
    Похудевшая Кайли Дженнер похвасталась снимками с отдыха

    Стоит отметить, что Кайли и Трэвис остановились на роскошной вилле Аmanyara, а поездку приурочили ко дню рождения Трэвиса, которому 30 апреля исполнилось 26 лет.

    Джерело: Hello!

    знаменитости дети звезд Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ