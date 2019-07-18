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    Жизнь

    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини

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    <p>Кейт Хадсон</p> <p>instagram.com/katehudson</p> - Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини

    Кейт Хадсон

    instagram.com/katehudson

    40-летняя кинозвезда сумела сбросить лишний вес

    Звезда фильма «Жених напрокат» Кейт Хадсон показала заметно изменившиеся формы. Голливудская блондинка поделилась кадром, сделанным перед выходом на пляж.Хадсон запечатлела себя в компании подруги Софи, которую поздравила с днем рождения. Кинодива и именинница наслаждались прохладительным напитком и обществом друг друга.

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    на весь екран згорнути
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини
    Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини

    Внимание пользователей привлекла заметно изменившаяся фигура Кейт. Она позировала перед камерой в красном раздельном купальнике. Бикини подчеркнуло ее упругий пресс и подтянутые ягодицы.

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