Похудевшая после родов Кейт Хадсон похвасталась фигурой в красном бикини



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Кейт Хадсон instagram.com/katehudson

40-летняя кинозвезда сумела сбросить лишний вес

Звезда фильма «Жених напрокат» Кейт Хадсон показала заметно изменившиеся формы. Голливудская блондинка поделилась кадром, сделанным перед выходом на пляж.Хадсон запечатлела себя в компании подруги Софи, которую поздравила с днем рождения. Кинодива и именинница наслаждались прохладительным напитком и обществом друг друга.

Внимание пользователей привлекла заметно изменившаяся фигура Кейт. Она позировала перед камерой в красном раздельном купальнике. Бикини подчеркнуло ее упругий пресс и подтянутые ягодицы.



