Полиция США получила видеозапись, где певец R. Kelly совершает насилие над девушками



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R. Kelly

По словам адвоката, стопроцентной уверенности, что на видео запечатлен именно R. Kelly, нет

Американец по имени Гэри Деннис заявил, что нашел видеозапись, где музыкант R. Kelly (Роберт Сильвестр Келли) якобы совершает акт сексуального насилия в отношении афроамериканских девушек. Об этом сообщает BBC.

Мужчина сообщил журналистам, что наткнулся на отснятый материал, перебирая коробку со старыми видеокассетами, и сразу же передал запись правоохранительным органам.

Как отметила адвокат Глория Аллред, Деннис понятия не имеет, откуда в его доме появилась эта запись. Она добавила, что в прошлом друзья часто обменивались с ним записями спортивных матчей на кассетах.

Однако адвокат заявила, что нет стопроцентной уверенности в том, что мужчина на видео - именно R. Kelly.

23 февраля R. Kelly были предъявлены обвинения в 10 случаях сексуального насилия, которые произошли в период между 1998 и 2010 годами. Среди предполагаемых жертв музыканта есть и несовершеннолетние, которым в момент совершения преступления было меньше 17 лет. По каждому из пунктов обвинения певцу грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Сам музыкант свою вину отрицает. В интервью телеканалу CBS он со слезами на глазах отверг все обвинения в свой адрес.

R. Kelly прославился в середине 1990-х годов. Одна из его самых известных песен - I Believe I Can Fly, которую журнал Rolling Stone включил в список 500 лучших песен эпохи рок-н-ролла.





Джерело: Esquire