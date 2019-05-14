Полякова с дочерьми похвастались упругим прессом



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Популярная певица Оля Полякова доказала, что не только талантливая артистка, но и мудрая мама

На днях «королева ночи» показала в Инстаграме, как занимается фитнесом со своими дочурками, 14-летней Марией и 7-летней Алисой.

Суперблондинка украинской эстрады поделилась лайфхаком для родителей: если те хотят, чтобы дети тренировались, то должны сами подавать им пример. И результат не заставит себя ждать. Доказательство - пресс Оли, Маши и Алисы. Фото и видео Полякова запостила в Insta-стори. Как говорится «яблочко от яблоньки ...»

Напомним, на спорт и правильное питание Оля подсадила Машу прошлой осенью, и за какие-то четыре месяца девочка похудела на семь килограммов.