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    Жизнь

    Популярного певца R Kelly обвинили в 11 сексуальных преступлениях против несовершеннолетних

    • Розсилка
    R Kelly - Популярного певца R Kelly обвинили в 11 сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
    R Kelly

    Поп-исполнителю грозит до 30 лет за решеткой

    Против американского певца Роберта Сильвестра Келли, известного как R Kelly, выдвинули новые обвинения в насилии. Среди потерпевших есть несовершеннолетние

    Скандал вокруг исполнителя разгорелся еще в 2002 году. После появления ролика, на котором R Kelly мочится на 14-летнюю девушку, певца обвинили в изготовлении детской порнографии, но признали в итоге невиновным.

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    Популярного певца R Kelly обвинили в 11 сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
    Популярного певца R Kelly обвинили в 11 сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
    Популярного певца R Kelly обвинили в 11 сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
    Популярного певца R Kelly обвинили в 11 сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
    Популярного певца R Kelly обвинили в 11 сексуальных преступлениях против несовершеннолетних
    Популярного певца R Kelly обвинили в 11 сексуальных преступлениях против несовершеннолетних

    Как сообщает Chicago Tribune, весной прошлого года бывшая любовница R Kelly рассказала, что тот имеет «секс-темницу», в которой уединялся по крайней мере десять раз с 14-летней девочкой для «тренировок».

    Теперь певцу предъявлены новые 11 обвинений, среди четверых пострадавших – три девушки в возрасте от 13 до 16 лет. Таким образом, общее число обвинений достигло 21 эпизода.

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