Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни



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Диана и Чарльз

Королевский эксперт рассказала, что у леди Ди, кроме принца Чарльза, были напряженные отношения и со своей родительницей

Ингрид Сьюард, написавшая книгу «Королева и Ди: нерассказанная история», поведала, что у принцессы Дианы отношения не складывались не только с принцем Чарльзом, сообщает издание Express.

Королевский эксперт утверждает, что леди Ди никогда не разговаривала со своей матерью и «ничего ей не говорила».

Сьюард припомнила одну из бесед с королевской особой, которая состоялась незадолго до ее трагической гибели. Она отметила, что Диана оборвала все отношения со своей родительницей Фрэнсис Шэнд Кидд.

«Когда я спросила ее, что думает ее мать по поводу ее жизни, обычно спокойная и тихая Диана без всякого предупреждения взорвалась и практически выкрикнула: «Я никогда ничего ей не рассказываю!», – поделилась воспоминанием шокированная писательница.

Сьюард отметила, что даже по прошествии времени при упоминании имени матери у Дианы всегда была такая же реакция.