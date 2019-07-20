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    Жизнь

    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни

    • Розсилка
    Диана и Чарльз - Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Диана и Чарльз

    Королевский эксперт рассказала, что у леди Ди, кроме принца Чарльза, были напряженные отношения и со своей родительницей

    Ингрид Сьюард, написавшая книгу «Королева и Ди: нерассказанная история», поведала, что у принцессы Дианы отношения не складывались не только с принцем Чарльзом, сообщает издание Express.

    Королевский эксперт утверждает, что леди Ди никогда не разговаривала со своей матерью и «ничего ей не говорила».

    Сьюард припомнила одну из бесед с королевской особой, которая состоялась незадолго до ее трагической гибели. Она отметила, что Диана оборвала все отношения со своей родительницей Фрэнсис Шэнд Кидд.

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    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
    Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни

     «Когда я спросила ее, что думает ее мать по поводу ее жизни, обычно спокойная и тихая Диана без всякого предупреждения взорвалась и практически выкрикнула: «Я никогда ничего ей не рассказываю!», – поделилась воспоминанием шокированная писательница.

    Сьюард отметила, что даже по прошествии времени при упоминании имени матери у Дианы всегда была такая же реакция.

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