Приснилось, будто грабят: американка проглотила обручальное кольцо во сне (фото)



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Дженне Эванс Фото: facebook.com/jenna.evans

Американке приснился кошмар с ограблением – и она решила защитить дорогое сердцу украшение

29-летней жительнице США Дженне Эванс потребовалась операция после того, как она проглотила во сне кольцо с бриллиантом, полученное на помолвку. Об этом сообщает BBC.

Девушке приснился кошмар, в котором она и ее жених Бобби едут на большой скорости на поезде, а их преследуют «плохие парни». Во сне Бобби посоветовал Дженне проглотить кольцо, чтобы уберечь его от грабителей. Когда девушка проснулась, она поняла, что нападение ей приснилось, но кольца на пальце уже не было.

По ее словам, после случившегося они с Бобби около полутора часов смеялись над ситуацией и только потом обратились в больницу.

Рентген показал, что кольцо с бриллиантом в 2,4 карата действительно находится в ее желудке. Врачи решили, что неразумно ждать, пока кольцо выйдет естественным путем, и назначили операцию. Она прошла успешно.

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