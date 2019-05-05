Райан Рейнольдс и Джимми Фэллон сыграли в конкурс по плевкам в лицо



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В свой ход каждый игрок должен был отпить из стакана: если в нем вода, то он должен плюнуть в лицо соперника

Телеведущий Джимми Фэллон и актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула, провели необычное соревнование во время вечернего шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

На столе перед участниками поставили 12 закрытых стаканов. В пяти из них была вода, в остальных - другие напитки, например, яблочный сок, рассол или джин. В свой ход каждый игрок должен отпить из стакана: если в нем вода, то он должен плюнуть в лицо соперника, а если что-то другое - проглотить. При этом, нужно создать эффект неожиданности, отвлечь оппонента, чтобы тот поверил, что в стакане не вода и ему уже ничего не угрожает. Проигрывает тот, кому первым плюнут в лицо три раза.

Победа в итоге досталась Джимми Фэллону.

Джерело: Esquire