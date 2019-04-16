Реакция украинских звезд на пожар в соборе Парижской Богоматери



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Знаменитости украинского рынка развлечений выразили свою глубокую скорбь

Вечером 15 апреля в Париже произошло событие, которое всколыхнуло весь мир. Собор Парижской Богоматери - Нотр-Дам де Пари - охватил пожар, уничтоживший значительную его часть.

К счастью, каменная часть Собора Парижской Богоматери уцелела после масштабного пожара. В результате пожара образовалась дыра в потолке над нефом, где обвалились деревянные перекрытия, но общая структура здания хорошо сохранилась.

Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого

По всему миру люди скорбят по утраченному символу Франции и выражают свое сочувствие в соцсетях. Украинские звезды также присоединились к этой волне.

Известна украинская писательница и первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирена Карпа напомнила, что Нотр Дам для французов - это важный символ:

«Нотр Дам для парижан - невероятно мощный символ. Даже если ты не католик, а не искусствовед и далеко не турист, хочет Селфи на фоне ротонды, тебе очень больно смотреть, как горит то, что казалось вечным. Люди плакали, просто стоя на набережных и мостах. Католики тихо пели гимн Деве Марии - очень сюрреалистический момент был, стоять там среди ночи. А мы с @lc_trebuchet говорили о том, что буквально каждый день проходили мимо - то собаку гулять, то на метро, и воспринимали Собор как-то, что стоит неподвижно и будет там всегда, что-то, что смотришь боковым зрением. Это так обидно - понимать хрупкость искусства», - написла она

Знаменитая актриса Ольга Сумская напомнила, что собор построен в стиле «пламенеющей готики» и увидала в этом некое пророческое совпадение.

«Мир потерял красивый собор, символ Франции, который вдохновлял не только верующих, но и поэтов, художников, музыкантов, актеров, людей всех национальностей и вероисповеданий ... Интересно, что собор построен в стиле «пламеющей готики» ... Пророческое совпадение, но! Это не человек, которого невозможно воскресить Нотр Дам можно и нужно восстановить! Эта беда должна нас объединить всех цивилизованных людей! всех европейцев!»

Блеснул знаниями с истории и ведущий Юрий Горбунов, который заметил, что собору уже 800 лет. Как доказательство, он выложил совместное фото с Екатериной Осадчей на фоне здания.

«Человечество ежегодно теряет величественные памятники архитектуры мирового масштаба! Бесконечно жаль! Собор Парижской Богоматери простоял 800 лет!», - подписал фото ведущий

«Ничего не вечно», - по-философски прокомментировала ситуацию с пожаром дизайнер одежды Светлана Бевза.

Для украинской певицы Джамалы пожар в соборе стал поводом напомнить всем о ее важной миссии, когда 4 года назад в Париже она представляла фильм «Поводырь».

«Вчерашние печальные события, связанные с Нотр-Дамом, невольно напомнили о моей поездке в Париж. Это было ровно 4 года назад - в апреле 2015. В Париж я отправилась с важной миссией – представлять французской публике фильм «Поводырь» в рамках «Дней украинского кино». На память остались фото и впечатления, которыми я поделилась с bestinua: “...о самом Париже можно говорить часами. Я много ходила пешком, жадно вглядывалась в город, боялась что-то пропустить, не заметить. Я ленивый турист, довольствуюсь тем, что вижу, не вчитываясь в путеводители. В этом есть свой кайф, ты воспринимаешь красоту в чистом виде, не отвлекаясь на дополнительную информацию. Поразительно, как легко в Париже рождается красивое”. А сейчас можно сказать: “как легко его можно потерять», - сокрушается певица.