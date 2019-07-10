Рэперы стали объявлять бойкот Швеции из-за ареста A$AP Rocky



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A$AP Rocky

По данным американских СМИ, рэпера содержат в суровых условиях

«Больше никакой Швеции для меня, никогда», – заявил рэпер Tyler, The Creator. К бойкоту также присоединился Schoolboy Q.

Рэперы Tyler, The Creator и Schoolboy Q объявили, что больше не будут выступать в Швеции. Таким образом они выразили поддержку своему коллеге и другу A$AP Rocky, который был арестован на две недели за драку в Стокгольме.

«Больше никакой Швеции для меня, никогда», – написал Tyler, The Creator.

К жесту рэперов отнеслись неоднозначно: некоторые просили не наказывать фанатов за решения властей, другие писали, что «их музыку в Швеции все равно никто не слушает».

По данным таблоида TMZ, рэпера содержат в суровых условиях: якобы он спит на коврике для йоги и у него нет одеяла, а в соседней клетке находится психически неуравновешенный заключенный. Также сообщается, что A$AP Rocky дают не очень чистую воду и несъедобную еду – якобы музыкант в течение пяти дней ел только по одному яблоку в день. TMZ утверждает, что шведские власти не сразу допустили к рэперу представителя американского консульства.