Российский комик Галкин о президентстве: «У нас не Украина - пристрелят еще до инаугурации»



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Максим Галкин дал концерт в Кремлевском дворце

Шоумен категорически заявил, что не намерен становиться президентом России

Российский юморист и шоумен Максим Галкин во время своего выступления в Кремлевском дворце возразил намерения баллотироваться на пост президента России.

Видео выступления комика опубликовала российская журналистка Елена Рыковцева на своей странице в Facebook.

Галкин категорически заявил, что не намерен становиться президентом России, несмотря на то, что об этом заговорили после победы Зеленского в президентской гонке в Украине.

«Я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации», - заявил Галкин со сцены и вызвал шквал положительных эмоций у зрителей в зале.

Ранее Галкин заявлял, что на российском телевидении цензура.

«Все время говорят об Украине. Все время об Украине. Меня это так достало. Я же не в Украине живу. Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь», - пояснил он.

Галкин добавил, что ранее на российских телеканалах было больше политического юмора, однако сегодня «не все можно говорить».