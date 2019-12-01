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    Жизнь

    Российский комик Галкин о президентстве: «У нас не Украина - пристрелят еще до инаугурации»

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    <p>Максим Галкин дал концерт в Кремлевском дворце</p> <div></div> - Российский комик Галкин о президентстве: «У нас не Украина - пристрелят еще до инаугурации»

    Максим Галкин дал концерт в Кремлевском дворце

    Шоумен категорически заявил, что не намерен становиться президентом России

    Российский юморист и шоумен Максим Галкин во время своего выступления в Кремлевском дворце возразил намерения баллотироваться на пост президента России.

    Видео выступления комика опубликовала российская журналистка Елена Рыковцева на своей странице в Facebook.

    Галкин категорически заявил, что не намерен становиться президентом России, несмотря на то, что об этом заговорили после победы Зеленского в президентской гонке в Украине.

    «Я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации», - заявил Галкин со сцены и вызвал шквал положительных эмоций у зрителей в зале.

    Ранее Галкин заявлял, что на российском телевидении цензура.

    «Все время говорят об Украине. Все время об Украине. Меня это так достало. Я же не в Украине живу. Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь», - пояснил он.

    Галкин добавил, что ранее на российских телеканалах было больше политического юмора, однако сегодня «не все можно говорить».

    Максим Галкин
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